Adiós, Beto querido

Con más de sesenta años de actividad, Brandoni trabajó en el teatro, el cine, la televisión, en las nuevas plataformas audiovisuales, incluso. Además, su intervención en la actividad sindical y política forjó una imagen pública singular en la vida social argentina, con gran repercusión en Iberoamérica, donde su trabajo tuvo una decidida aceptación. Su carrera interpretativa fue única –era un gran propulsor de proyectos arriesgados– y su talento y popularidad permitieron la expansión de la nueva dramaturgia argentina. Fue Calixto en La Celestina junto a Iris Marga en el rol central para una producción del Teatro San Martín; integró el elenco de Ollantay, de Ricardo Rojas, para la Comedia Nacional de Argentina –compañía de breve y accidentada actuación, con la que viajó a París en un episodi...
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