Aguafuertes maracuchas

Háblame de Maracaibo

tierra bendita, tierra del viejo golpe

pasmero

mi patria chica, tierra del sol cuna

de gaiteros

por ella canto, por ella vivo, por

ella muero.

Junior Veladiago

I.

28 de septiembre. Es mediodía en Maracaibo, la

ciudad caída.

Doña

Dioselina Ospina me trata como a un hijo. Me abrió las puertas de su casa para

alimentarme. Vive en el sector La Lago, un barrio acomodado de Maracaibo, con

su esposo y su ex nuera. Sus manos blancas son un embeleso, un extraordinario

embrujo de comida venezolana: arroz con pollo, mandioca frita, pabellón

criollo, muchacho guisado, bollos pelones, pasteles, quesos madurados, arepas

rellenas y empanadas de carne y papa hacen parte de su exquisito y casero

repertorio gastronómico.

Para

ella, cada plato, indefectiblemente,...