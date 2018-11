Como un aire de la sierra

—¿Qué pasó en los sesenta, que hubo tanta cosa musical en Uruguay? Empezando por ustedes, Zitarrosa, Viglietti, el Sabalero, Rada, Mateo, los Fattoruso, ¿no es mucho para un país tan chico, y en tan poco tiempo?

—Es una pregunta lindísima, porque se desprende tanta cosa de ahí, ¿no? Porque no solamente la música explotó, explotó la literatura, explotó la pintura, es como que estaba todo dormido y de repente explotó, y salieron tipos que rayaron altísimo: Benedetti, Galeano, Idea Vilariño... y de teatro ni que hablar. Entonces fue toda la cosa artística, de repente vino algo, no sé qué fue. Me gusta que sea así, que no lo puedas detectar. Porque para mí el arte es una expresión intelectual de la especie que es intocable; los imperios revientan bélicamente a los pueblos, pero cuando se qu...