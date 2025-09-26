«No puede ser que tengamos médicos con excesiva remuneración, y al mismo tiempo tengamos lista de espera en urología donde hay pacientes con riesgo de perder el riñón por pasar meses o años esperando», dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a El País al ser consultada sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, la radicación de médicos en el interior del país y los consejos de salarios. En medio de la discusión por el presupuesto quinquenal, Lustemberg insinuó en una entrevista con el matutino su intención de revisar algunos topes a los salarios de los médicos con «remuneraciones desmedidas». «Así el sistema no se sostiene», declaró. Y automáticamente las alarmas se prendieron en los distintos colectivos del gremio.
Según el informe Distribución de Ingresos Salariales en...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate