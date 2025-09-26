Al topeo - Semanario Brecha
Edición 2079 Suscriptores
La discusión sobre el tope de salarios médicos

Al topeo

Camila Ghemi
26 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

Un informe del MSP afirmó que 515 médicos en todo el país cobran alrededor de 680 mil pesos mensuales y que dentro del sistema hay una considerable desigualdad salarial. Consultada al respecto, la ministra Cristina Lustemberg insinuó que ve con buenos ojos la idea de «topear» las «remuneraciones desmedidas», y ardió Roma. Mientras atribuyen la desigualdad a problemas de gestión, los médicos argumentan que no necesariamente es una buena idea poner límites a los sueldos.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Federico Gutiérrez

«No puede ser que tengamos médicos con excesiva remuneración, y al mismo tiempo tengamos lista de espera en urología donde hay pacientes con riesgo de perder el riñón por pasar meses o años esperando», dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a El País al ser consultada sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, la radicación de médicos en el interior del país y los consejos de salarios. En medio de la discusión por el presupuesto quinquenal, Lustemberg insinuó en una entrevista con el matutino su intención de revisar algunos topes a los salarios de los médicos con «remuneraciones desmedidas». «Así el sistema no se sostiene», declaró. Y automáticamente las alarmas se prendieron en los distintos colectivos del gremio.
Según el informe Distribución de Ingresos Salariales en...

Publicado en: Edición 2079 Uruguay
Palabras clave:

