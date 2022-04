Sociedad Trastornos del espectro autista Aleteando van

A Juan le gusta la robótica, pero no los ruidos fuertes. Matías trabaja en un banco, pero durante mucho tiempo se creyó una persona rara. Así como Juan y Matías, hay muchas personas que sufren trastornos del espectro autista. Algunas lo saben y otras no. Un movimiento similar al aleteo es una de las primeras señales que prenden la alarma. ¿Qué es el autismo? ¿Por qué no existe un censo que identifique a las personas con autismo? ¿Cómo se integra una persona con autismo al sistema educativo actual? ¿Cuáles son los desafíos pendientes para la comunidad autista?