Ponsonby 200 años después

Algodón entre cristales

Néstor Sanguinetti
29 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Un tren que cruza Europa, un paisaje de vacas y llanura que se confunde con el campo uruguayo, un diplomático inglés que intervino en dos independencias. De esos cruces improbables nace Ponsonbyland, el documental de Ramiro Cabrera y Eva Moeraert que, en el marco del bicentenario, se plantea preguntas sobre la nación, la identidad y la historia.

Difusión

¿Qué es una nación? ¿Cuál es la idiosincrasia uruguaya? ¿La independencia fue fiel al proyecto artiguista? Estas y otras preguntas sobre los alcances de la noción de patria vuelven periódicamente, pero en general lo hacen en forma de libros: Uruguay, ¿provincia o nación? (1967), de Ares Pons; La trama de la identidad nacional (1997), de Daniel Vidart; Traición a la patria (2014), de Guillermo Vázquez Franco. Esta vez, las interrogantes se plantean en clave audiovisual. A una semana del estreno y con una muy buena recepción del público, Ponsonbyland1 es uno de los documentales nacionales que no pasarán desapercibidos. Coproducido por Asador Cine y La Zanja Producciones, este trabajo tiene la particularidad de haberse realizado únicamente con el fondo de desarrollo de la Agencia del Cine y e...

Publicado en: Cultura Edición 2075
