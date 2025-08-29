Algodón entre cristales

¿Qué es una nación? ¿Cuál es la idiosincrasia uruguaya? ¿La independencia fue fiel al proyecto artiguista? Estas y otras preguntas sobre los alcances de la noción de patria vuelven periódicamente, pero en general lo hacen en forma de libros: Uruguay, ¿provincia o nación? (1967), de Ares Pons; La trama de la identidad nacional (1997), de Daniel Vidart; Traición a la patria (2014), de Guillermo Vázquez Franco. Esta vez, las interrogantes se plantean en clave audiovisual. A una semana del estreno y con una muy buena recepción del público, Ponsonbyland1 es uno de los documentales nacionales que no pasarán desapercibidos. Coproducido por Asador Cine y La Zanja Producciones, este trabajo tiene la particularidad de haberse realizado únicamente con el fondo de desarrollo de la Agencia del Cine y e...
