All about Marilyn

En el año del centenario de Marilyn Monroe, la editorial española Contra acaba de publicar Marilyn, el libro que Norman Mailer le dedicó a la icónica actriz devenida mito, originalmente editado en 1973, cuando poco más de una década había transcurrido desde el fallecimiento de la estrella de filmes como Gentlemen Prefer Blondes (Howard Hawks, 1953) y Some Like It Hot (Billy Wilder, 1959). El libro de Mailer puede sonar un poco anacrónico o desactualizado si se tiene en cuenta ya no el hecho de que fue publicado hace más de 50 años, sino que, además, no se alimenta de los centenares de estudios y exégesis aparecidos en las últimas décadas sobre la artista nacida en Los Ángeles bajo el nombre de Norma Jeane Mortenson. Pero al autor que ensanchó las sendas del periodismo literario y...
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