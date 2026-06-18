Trabajar sobre acontecimientos históricos recientes es una labor sumamente compleja y arriesgada. Sin embargo, existe una tarea aún más exigente: convertir una herida de la historia nacional en un hecho artístico. Esta es la empresa que asume la compañía Teatro de Arte del Fondo con su obra El caso Peirano. La noche antes de la caída,1 una propuesta que se atreve a abordar uno de los episodios más traumáticos de la historia económica reciente de Uruguay en clave de comedia negra. La propuesta parte de las 24 horas previas al 8 de agosto de 2002, fecha en la que fueron procesados con prisión los hermanos Peirano, integrantes del Grupo Velox. Sobre ese trasfondo histórico se edifica esta ficción y se imaginan las horas finales de libertad de los protagonistas. Una de las virtudes principales...