Autobiografía rápida

Nací en Uruguay el 11 de octubre de 1942. Como periodista, de 1966 a 1968, me ocupé de la página de noticias internacionales de Hechos, el diario que fundó y dirigió Zelmar Michelini. Todos los días redactaba un comentario de política internacional para la página editorial. Zelmar venía a verme, me preguntaba sobre la actualidad internacional y charlábamos un rato. Un día, le dije que iba a hacer un editorial sobre el asesinato del «presidente» o «primer ministro» (había surgido de un golpe de Estado) de Nigeria, porque se venía una guerra civil, que fue la guerra de Biafra. Me comentó: «Lo mataron… ¡Oficio difícil la política en otros países!». O sea que nadie podía imaginar, entonces, el horror que, poco más tarde, nos cayó encima y terminó con la vida del propio Zelmar.

También fui ...