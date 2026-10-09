Bajo el sol glacial de Islandia

Tres hermanos están sentados en la parte trasera de un auto. Son dos mellizos y una adolescente. Cubiertos por el sol glacial islandés, uno de los mellizos, que aspira a tener novia y poder llevarla a pasear cuando obtenga la libreta, pregunta a su hermana mayor si ella podría estar con quien quisiera. Pese a que sí, a que ella podría estar con la mayoría si se lo propusiera, replica que no se ve como la más popular de la escuela. «Soy una chica normal», amortigua. De todos modos, «hay otras cosas que hacer además de casarse o tener novio», dice uno de los mellizos. Contra cierta expectativa patriarcal sobre el destino femenino, la hermana mayor sostiene que ahora «las mujeres son más autónomas, trabajan y ganan dinero». Los padres de estos jóvenes se enamoraron a una edad temprana. A...