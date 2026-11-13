Bajo la superficie

El título de esta pieza, dirigida por Nicolás Tapia, refiere a un nivel de la tierra en el que todo fluye vivo, pero no se ve. El monólogo, escrito e interpretado por Micaela Fraga, también habla de aquello que nos subyace. Comienza con el personaje encerrado por accidente en el depósito de su trabajo: una oficina del correo. El diseño de escenografía, a cargo de Eugenia Ciomei, recrea con acierto este espacio en el que el personaje comienza a desarrollar un relato sobre su historia personal y sus recuerdos familiares, a modo de confesión, crudamente íntimo. La pila de expedientes y, sobre todo, los lockers se vuelven elementos especialmente significativos de la narración, que rodean y acompañan al personaje en sucesivas revelaciones.

Estructurado en capítulos encabezados por citas de distintas autoras (algunas de las voces literarias más relevantes del momento, como Mariana Enriquez, Ariana Harwicz o Dolores Reyes, pero también las referentes de siempre, como Idea Vilariño), el relato avanza desenvolviendo momentos de la vida y la infancia de Silvina, la protagonista, que dialogan con el contenido de las citas mencionadas mientras va despejando velos de una memoria confusa.

El humor acompaña al personaje en su forma de afrontar las dificultades, en una reflexión que apunta al origen y la identidad. Silvina piensa el vínculo con sus padres y su memoria evoca distintas situaciones familiares desde una dura y reciente orfandad.

La pieza consta de un certero diseño audiovisual –el uso de proyecciones y mappings– que acompaña la historia y ayuda a comprender sus derivaciones (de hecho, es como poder ir llegando a las napas referidas en el título de la pieza).

En esta exploración del origen, la herencia también es puesta en cuestión: la protagonista trabaja en la oficina de correo, un puesto que heredó de su padre, pero que detesta. Hay un pasado familiar de origen militar que tampoco se lleva con orgullo. La puesta crea un retrato de la generación que hoy vive sus 40, desde las vivencias de la adolescencia.

Fraga despliega todas sus posibilidades interpretativas, se transforma con soltura en varios personajes y transita el dolor desde una dulzura que la transporta a un sutil absurdo. El desenlace puede sorprender –es posible pensar que se apura en el desarrollo– y no conviene develarlo en esta crítica. Tal vez pretende abrir más preguntas que cerrarlas. Los expedientes, mientras, dispersos en el subsuelo, seguramente portan verdades (aún no develadas) de un pasado reciente que también permanece irresuelto.