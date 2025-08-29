Balada del hombre delgado

Londres, enero de 1969. Desparramada entre la calle y las veredas, una multitud corta el tránsito de Savile Row. Los coches tocan bocina, la policía pide calma, todos miran hacia la terraza del edificio Apple. A unas cuadras de ahí, rumbo al barrio de Chelsea, un tipo está solo en el estudio y mira sus zapatos. ¿Perdón?, dice. El técnico, al otro lado del vidrio, quiere saber qué está por tocar. Con su inglés de las colonias, Nick Drake ofrece un par de pistas y toca el primer acorde. Canta sobre una mujer que tiene una palabra para decir. Sobre el hombre del río. Sobre el tiempo de las lilas. No hace falta que nadie corte la calle: no pasa un alma.
Más de medio siglo después, el sello Island acaba de publicar The Making of Five Leaves Left: una suculenta caja (de acuerdo al poder adquisit...
