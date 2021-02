Si no tenemos una respuesta segura, retomaremos las medidas; incluso la de encadenarnos», aseguró Ester, jefa de hogar que a fines de diciembre fue cesada por la Intendencia de Río Negro (IRN), bajo el ala del nacionalista Omar Lafluf. Desde hace semanas un grupo de 15 trabajadores –que luego, por discrepancias, pasó a ser de ocho– le pide respuestas claras al jefe comunal. Llamadas, cartas, manifestaciones e incluso una olla popular frente a la intendencia no bastaron para que el blanco cediera y retomara a siete trabajadores, en su mayoría mujeres. Tras una elección reñida, la llegada –por tercera vez– de Lafluf al gobierno departamental vino con una barrida de funcionarios municipales. El 26 de noviembre no se les renovó el contrato a cerca de 60 monotributistas, en su mayoría eran mad...