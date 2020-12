Batacazo de la izquierda

A un golpe demasiado fuerte suele seguirle un período delicado y confuso. Los efectos del golpe de 2016 para la izquierda brasileña no son la excepción y los resultados de la segunda vuelta de la elección municipal del domingo 29 de noviembre son sintomáticos en ese sentido. A pesar de que el Partido Socialismo y Libertad triunfó en Belém do Pará, una de las capitales más importantes de la Amazonia, la izquierda perdió espacio. Aunque electoralmente al bolsonarismo puro y duro tampoco le fue bien, en lo político y lo programático la victoria de la derecha tradicional no lo deja en una posición tan difícil como a la izquierda, que vio consolidarse la dura derrota de su principal fuerza política: el Partido de los Trabajadores (PT).

DERROTA DEL PT

Es la primera vez en la historia que ...