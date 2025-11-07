Bienvenido a la familia ganadera

Reafirmando su identidad poética, Marianella Morena regresa con un espectáculo1 en el que se exponen las tensiones entre realidad y ficción. En esta ocasión, junto a Florencia Caballero Bianchi en el equipo de dramaturgia, llevan a escena uno de los escándalos más resonantes de las últimas décadas: el caso de Conexión Ganadera.

Trabajar con hechos que aún se mantienen en el candelero suele ser un gran desafío para cualquier artista. En este caso, hablamos de hechos que aún siguen siendo investigados por la Justicia: más de 4.300 damnificados, responsables que esperan su sentencia y una red de desvíos de fondos que aún no se ha esclarecido por completo. Esto no representó un obstáculo para Animales de Dios, ya que la realidad alimenta la ficción, pero no la desborda, es convocada como mater...