Bolsonaro condenado

En Brasil se viven horas históricas. En la noche de este jueves, 11 de setiembre –vaya fecha para condenar un golpe de Estado–, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) confirmaron lo que parecía un destino sellado: Jair Bolsonaro irá a prisión. La condena que recibió es de 27 años y tres meses de reclusión. Es la primera vez que un expresidente es condenado por atentar contra la democracia y liderar una organización criminal con ese fin. Los jueces de la máxima instancia judicial formaron mayoría para condenarlo –por cuatro votos a favor y uno en contra–, al igual que a otras altas autoridades civiles y militares, por tratar de desconocer la derrota electoral de 2022 y permanecer en el poder. Según la denuncia de la fiscalía, los otros acusados integraron el «núcleo principal» de la ...
