Brechas, grietas y agujeros en un mundo bloqueado - Semanario Brecha
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Con Amador Fernández-Savater

Brechas, grietas y agujeros en un mundo bloqueado

Daniel Gatti
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

La primera gran flotilla hacia Gaza interceptada por Israel en octubre pasado y las movilizaciones durante la vuelta ciclista a España boicoteando al equipo de Israel e interrumpiendo su recorrido fueron puntos altos de la reacción de la sociedad civil ante el genocidio. En ese contexto, Brecha entrevistaba al filósofo Amador Fernández-Savater.* «Son fisuras en un mundo bloqueado», decía el español.

Amador Fernádez-Savater. Elvira Mejías.

«Tanto con la iniciativa de la flotilla como con las interrupciones en la vuelta se han producido movimientos para tratar de salir de una impotencia en medio de un panorama en el que a veces parece difícil tocar aunque sea algo del poder. El ejemplo de Gaza es el más terrible: hay un genocidio y no hay manera de que se lo pueda frenar. Estas iniciativas son tentativas de romper ese bloqueo.» De la misma forma que la palabra flotilla evoca cierta pequeñez («no es la armada invencible, no es una flota, son unos barquitos»), Fernández-Savater hablaba de una «esperanza en diminutivo» que movimientos de este tipo podrían estar despertando. «No es la esperanza en un futuro luminoso; tampoco la de la mera espera, de la delegación de poder en alguien que vaya a hacer que todo vaya bien, esa espera...

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Publicado en: Edición 2111 Mundo
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