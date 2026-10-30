 Brillan bajo el sol - Semanario Brecha
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Los principales fondos de inversión globales que integran Solaria

Brillan bajo el sol

Luciano Costabel
30 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Detrás de la inversión anunciada como la mayor en la historia del país, aparecen algunos de los nombres más poderosos de las finanzas globales que ganan terreno sobre el negocio de los centros de datos: BlackRock, JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Franklin Templeton. En el ámbito local, UTE se prepara para respaldar la demanda energética de la primera etapa del proyecto Solaria, equivalente a una décima parte del consumo nacional.

Firma del acuerdo entre Presidencia de la República y Solaria. solariaenergia.com

Todavía no está claro cómo se distribuirán los 1.500 puestos de trabajo permanentes que el gobierno anunció como parte del compromiso asumido por la firma española Solaria para la operación de su parque fotovoltaico en Florida y de los data centers que construirá por etapas en Canelones y San José. Una cifra llamativa para una actividad que, finalizadas las obras, requiere relativamente poco personal para funcionar. Tampoco está claro cómo se financiarán los 5.700 millones de dólares que involucraría la inversión, ni qué parte de ese capital ingresará efectivamente al país. Menos aún quiénes serán los clientes del que se proyecta como el mayor centro de datos de Uruguay, cinco veces más grande que el que construye Google en Canelones. Estas incógnitas contrastan con el conjunto de incentiv...

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Publicado en: Edición 2136 Uruguay
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