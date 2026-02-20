Cambio de época

Antes conocido como el príncipe Andrés, el ciudadano Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado brevemente ayer, jueves, por la Policía, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Su hermano mayor, el rey Carlos III, se limitó a decir que «la ley debe seguir su curso». Es el último coletazo inglés del caso Epstein, que diez días atrás se llevó puesto al jefe de gabinete del premier Keir Starmer, Morgan McSweeney, en medio de una crisis que casi le cuesta la cabeza al propio mandatario, «el primer ministro más impopular de la historia», según la revista Times. Tras 100 años de rígida tradición, el duopolio de laboristas y conservadores ha estallado en pedazos. El futuro le sonríe a Reform UK, fundado en 2018 como el Partido del Brexit y situado a la derecha de los conservadores torie...
