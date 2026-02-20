Cambio de época - Semanario Brecha
Edición 2100 Suscriptores
Reino Unido ante el fin del duopolio político y la crisis del centrismo

Cambio de época

Francisco Claramunt
20 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Laboristas y conservadores ya no son las fuerzas más poderosas de la política británica. La ultraderecha y los restos de la izquierda se disputan ahora la dirección de una sociedad en crisis.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, en el castillo de Chiddingstone antes de participar en la caza anual del Boxing Day, al sur de Londres, el 26 de diciembre de 2025. AFP, Henry Nicholls.

Antes conocido como el príncipe Andrés, el ciudadano Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado brevemente ayer, jueves, por la Policía, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Su hermano mayor, el rey Carlos III, se limitó a decir que «la ley debe seguir su curso». Es el último coletazo inglés del caso Epstein, que diez días atrás se llevó puesto al jefe de gabinete del premier Keir Starmer, Morgan McSweeney, en medio de una crisis que casi le cuesta la cabeza al propio mandatario, «el primer ministro más impopular de la historia», según la revista Times. Tras 100 años de rígida tradición, el duopolio de laboristas y conservadores ha estallado en pedazos. El futuro le sonríe a Reform UK, fundado en 2018 como el Partido del Brexit y situado a la derecha de los conservadores torie...

Publicado en: Edición 2100 Mundo
Palabras clave:

