Canciones varias

—¿Te acordás de la primera guitarra que tuviste?

—Sí, mi primera guitarra me la regaló mi abuelo por parte de padre. Ya desde chico, como vieron que tenía un interés por la música, me mandaron a estudiar. Necesitaba una guitarra, y mi abuelo era el único de la familia que tocaba algún instrumento, entonces me regaló una española, cuerdas de nailon, y la tuve bastante tiempo. Creo que ahora está en la casa de mis padres. En un momento la estuvo tocando mi hermana menor, que estaba aprendiendo música. Quedó con un tajo, porque se me cayó una vez en la puerta de la Escuela de Música.

—Han pasado más de diez años desde tu primer disco, giras por el exterior, premios… ¿Ves el recorrido como evolución o simplemente como etapas con cambios?

—Los cambios tienen que ver con los referentes ...