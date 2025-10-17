Canje de figuritas

El futuro de Perú luego de la vacancia de Dina Boluarte está marcado por la asfixia en nubes de gas lacrimógeno, decenas de heridos por perdigones de goma y detenciones arbitrarias. El régimen de Boluarte comenzó, entre 2022 y 2023, con el asesinato de 50 personas durante la represión de protestas antigubernamentales y las acusaciones infundadas de que los movilizados tenían vínculos con la subversión. La gestión de su reemplazante, el congresista José Jerí, es del mismo tipo: el exceso en el uso de la fuerza contra una gran movilización ciudadana en la capital ha dejado, el miércoles 15, a un cantante de hip hop fallecido, más de 20 heridos civiles –tres de ellos, graves– y diez detenciones arbitrarias.
Boluarte fue destituida con 124 votos del Congreso el jueves de la semana pasada, lueg...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate