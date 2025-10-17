Canje de figuritas - Semanario Brecha
En Perú cae Boluarte, pero todo sigue igual

Canje de figuritas

Jacqueline Fowks desde Lima 
17 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Al quinto día de gestión de José Jerí, que reemplazó a la destituida Dina Boluarte la semana pasada, la represión policial de las protestas de la generación Z ya provocó un muerto. Y el pacto corrupto que domina el Congreso permanece sin cambios.

El futuro de Perú luego de la vacancia de Dina Boluarte está marcado por la asfixia en nubes de gas lacrimógeno, decenas de heridos por perdigones de goma y detenciones arbitrarias. El régimen de Boluarte comenzó, entre 2022 y 2023, con el asesinato de 50 personas durante la represión de protestas antigubernamentales y las acusaciones infundadas de que los movilizados tenían vínculos con la subversión. La gestión de su reemplazante, el congresista José Jerí, es del mismo tipo: el exceso en el uso de la fuerza contra una gran movilización ciudadana en la capital ha dejado, el miércoles 15, a un cantante de hip hop fallecido, más de 20 heridos civiles –tres de ellos, graves– y diez detenciones arbitrarias.
Boluarte fue destituida con 124 votos del Congreso el jueves de la semana pasada, lueg...

Publicado en: Edición 2082 Mundo
Palabras clave:

