Captó el espíritu de su época - Semanario Brecha
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Jürgen Habermas (1929-2026)

Captó el espíritu de su época

Aníbal Corti
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Murió el sábado 14 de marzo en Starnberg, Alemania. Fue uno de los pensadores más importantes de los últimos 50 años. Se caracterizó por tener una visión amplia y de conjunto de los problemas filosóficos. Su obra tuvo un alto impacto en la academia, pero fue también un intelectual público muy influyente.

Jürgen Habermas, en 2012. EFE, Martín Gerten.

De Jürgen Habermas puede decirse que exhibió una de las características más sobresalientes que un filósofo pueda exhibir: la capacidad de captar el espíritu de su época, de ponerlo en discurso y, al mismo tiempo, de ayudar a moldearlo. Habermas fue el mayor filósofo de la socialdemocracia europea del último medio siglo: expresó en su obra la conciliación entre el capital y el trabajo de la época de posguerra (la gran tarea histórica que se asignó la socialdemocracia después de 1945), dio forma, potenció y proyectó ese espíritu de conciliación al ofrecer fundamentos para la democracia deliberativa y el Estado social y del bienestar, y para sustentar una concepción universalista de los derechos humanos en un mundo en el que las viejas lealtades particulares (nacionales, étnico-lingüísticas, ...

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Publicado en: Cultura Edición 2104
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