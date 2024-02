Carta abierta al presidente Luis Lacalle Pou sobre genocidio en Palestina

No en nuestro nombre





Más de 1500 uruguayas y uruguayos, en su mayoría artistas jóvenes, dirigieron el 15 de febrero una carta abierta al presidente de la república en protesta por la postura de su gobierno sobre las masacres israelíes en tierras palestinas. A continuación, su texto completo.

Hoy es el día 131 de la agresión de Israel sobre la Franja de Gaza. Durante este tiempo las fuerzas israelíes han arrasado el territorio, asesinando a 28.663 personas, de las cuales más de 12.300 son niños y 7.800 son mujeres; han dejado 68.395 heridos, 1,7 millones de desplazados y 2,2 millones de personas en riesgo de hambruna. Los bombardeos devastaron más del 60 por ciento de las viviendas, 392 instalaciones educativas, 132 ambulancias e infraestructura destinada a la atención médica; hoy quedan solo 11 hospitales en pie, funcionando a mínima capacidad.1



El pasado 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió seis medidas cautelares2 en relación con la petición presentada por Sudáfrica, invocando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.3 El tribunal reconoció los actos denunciados en el alegato sudafricano como plausibles de genocidio y dispuso medidas para prevenir que Israel continúe incurriendo en dichos delitos, sancione la incitación y apología del genocidio y tome medidas inmediatas y efectivas para garantizar los servicios básicos y la ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza.



Hoy, tras 19 días del dictamen, las autoridades israelíes han expresado y demostrado que no respetan el derecho internacional ni lo dictaminado por la CIJ. Las medidas solicitadas por el tribunal de La Haya no fueron acatadas. Por el contrario, la agresión sobre la población se hizo más intensa, el bloqueo y el cerco israelí sobre el territorio de Gaza siguió impidiendo el ingreso de camiones con alimento, material médico, agua y medicinas, y las autoridades israelíes añadieron prohibiciones infundadas, como el ingreso de insulina, entre otros insumos.



Además, Israel instó a sus países aliados a que dejen de financiar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, el principal organismo de las Naciones Unidas que garantiza servicios médicos, ayuda humanitaria y educación a la población palestina en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. El argumento utilizado fue una acusación sin pruebas a 12 funcionarios de la organización, que se compone de más de 30 mil trabajadores. Los efectos de esta medida injustificada son totalmente opuestos a lo exigido por la Corte Internacional.4



Mientras se escribe esta carta, Israel bombardea los campos de refugiados en Rafah, donde más de 1,4 millones de desplazados se refugiaron en tiendas de campaña. Rafah fue la última zona que Israel señaló como segura al sur de la Franja de Gaza, sobre la frontera con Egipto. No hay a dónde escapar. Estos ataques dejan más que expresa la intención calculada de acabar con la población civil, llevándola a un extremo imposible para la supervivencia.



Uruguay, como país firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y ratificada en 1967, está comprometido a defender los principios que enuncian sus leyes, prevenir y sancionar el delito de genocidio –artículo I–5 y, por lo tanto, a tomar las medidas que estén a su alcance para detener las acciones reconocidas por la CIJ como plausibles de dicho delito. Cuenta, además, con el derecho a recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que estos tomen las medidas necesarias para la prevención y la represión de actos de genocidio –artículo VIII.6



Por lo tanto, como ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, solicitamos enfáticamente al gobierno y a los actores políticos de nuestro país que se condenen oficialmente las acciones plausibles de genocidio que el gobierno de Israel y sus fuerzas militares están llevando a cabo y que se exhorte a Israel a acatar las medidas establecidas por la CIJ. La omisión de dicha condena, la justificación de los actos criminales7 o el posicionamiento neutral serán considerados ilegítimos y significarán un consentimiento de estos. #



(El título es de Brecha. Hasta ayer la carta había reunido casi 1.600 firmas.)