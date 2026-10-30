Celebrando América

Desde Cuba llegará el entrañable Dúo Karma; desde Brasil, las voces de Roberta Sá y la familia Ramil; desde Colombia, la sensibilidad de Marta Gómez. A ellos se sumará una destacada constelación de artistas uruguayos y argentinos: Fernando Cabrera, Mariana Ingold, Carlos Aguirre, Nicolás Ibarburu, Malena Muyala, Ana Prada, Sara Sabah, Cecilia de los Santos, Sebastián Macchi, Catherine Vergnes, Edu Pitufo Lombardo y Pablo Pinocho Routin, entre muchos otros. Habrá canciones para las infancias, música popular, poesía, percusión y propuestas que cruzan generaciones, geografías y estilos. Encanto al Alma, Coralinas, Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol y Mamba Percusión, con su Rueda de la Amistad, completan una programación que apuesta por la belleza de la multiculturalidad y el disfrute col...
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