Nuevo orden mundial de la educación y la investigación

China adelanta a Estados Unidos

Raúl Zibechi
6 febrero, 2026
Comprender los cambios globales en curso supone ensayar miradas hacia los más diversos aspectos, no solo la economía y la potencia militar. Los rankings sobre la producción académica revelan realidades sorprendentes.

Universidad de Zhejiang. World Architects, Zao Quiang.

A principios de siglo, una clasificación universitaria global basada en la producción científica y en los artículos publicados en revistas especializadas enseñaba que siete universidades estadounidenses estaban entre las diez mejores del mundo, naturalmente encabezadas por Harvard. Solo una escuela china, la Universidad de Zhejiang, lograba ubicarse en el top 25 (The New York Times, 15-I-26). Un cuarto de siglo después, todo cambió. Hoy, entre las diez primeras academias del mundo, ocho son chinas, una es canadiense y solo una es estadounidense. La icónica Harvard ha sido desplazada al tercer lugar, mientras Zhejiang ocupa ahora el primero. El ranking fue elaborado por el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden (Países Bajos), una de las instituciones académi...

Edición 2098
