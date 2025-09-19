Chorinho pra ele

La primera noticia de la existencia de Hermeto Pascoal la tuve en un viaje a Buenos Aires en 1977. Volví a Montevideo con Slaves Mass (donde toca el Hugo), deslumbrado por el descubrimiento de un músico que tenía una conexión directa, orgánica, con lo inefable, lo profundo de la música. Poco después, estuve un tiempito en Salvador de Bahía, había salido Hermeto en Montreux y en una disquería del Pelourinho, al conocimiento del Quarteto Novo, sumé el descubrimiento de la música de Egberto Gismonti, otro «raro» y ambos protagonistas de aspectos de la música brasileña por entonces no tan accesibles a los uruguayos, como lo eran el samba de carnaval, los coloridos tropicalistas o la ya establecida maquinaria bossa nova. También, en esos años para conocer era imprescindible el contacto físico c...