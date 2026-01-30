Cifras a la baja - Semanario Brecha
La seguridad como eje de la disputa política

Cifras a la baja

Mauricio Pérez
30 enero, 2026
Oficialismo y oposición volvieron a enfrentarse en el Parlamento por la política de seguridad pública. El gobierno resaltó los datos de violencia y criminalidad del último año, con caídas significativas en las denuncias de varios delitos, al tiempo que la oposición apuntó contra la falta de un plan de seguridad. La baja del total de homicidios a nivel nacional (3,2 por ciento) se explica por el descenso en Montevideo y Maldonado, pero el delito registró un alza importante en Durazno, Rivera, Treinta y Tres y Soriano.

Carlos Negro, ministro del Interior, ante la Comisión Permanente del Parlamento, el 20 de enero. Focouy, Dante Fernández.

La sesión se preveía tensa, pero terminó sin sobresaltos. El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció durante seis horas ante la Comisión Permanente del Parlamento para dar detalles sobre «el estado de la seguridad pública y la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos», un tema sensible para la población y que suele originar rispideces entre oficialismo y oposición. El ministro llegaba en una posición incómoda, con pedidos de renuncia por la supuesta ausencia del plan de seguridad y la sombra del siniestro de tránsito que protagonizó la semana pasada mientras circulaba con la libreta de conducir vencida. Sin embargo, tenía a su favor las cifras sobre violencia y criminalidad de sus primeros meses de gestión, que se conocieron horas antes. En e...

