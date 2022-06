Amistad, creación y esperanza

Aun antes de escucharlo se constatan cosas extrañas en Clube da Esquina. Estuvo a un pelo de ser el primer álbum doble de la música brasileña (a fines de 1971 le ganó de mano Gal Costa con su Fa-tal, grabado en vivo). En la tapa no aparecen ni el título ni los artistas. La foto los representa como de rebote, en la imagen de dos niños, uno negro y el otro blanco, sentados en la tierra junto a un alambrado. Milton Nascimento ya tenía renombre, pero Lô Borges no tenía trayectoria previa como solista. No es propiamente un disco a medias, sino algo intermedio: Milton figura mucho más, pero Borges tiene momentos de protagonismo absoluto. El título es el de una canción que no está en el álbum, sino en el disco anterior de Milton (1971).

El disco se ubica en un momento de entrecruce complejo d...