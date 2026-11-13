 Cisjordania bajo acecho - Semanario Brecha
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Ataques contra olivos y robo de cosechas

Cisjordania bajo acecho

Rasem Bisharat
13 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El olivo representa alrededor del 15 por ciento del PBI agrícola de Cisjordania. Destruir o robar las plantaciones es uno de los objetivos sistemáticos de los colonos israelíes apoyados por el Ejército, sobre todo ahora, que comienza la temporada de cosecha de aceitunas.

Agricultores palestinos locales intentan sofocar incendios en sus tierras después de que el ejército israelí lanzara gases lacrimógenos durante la cosecha de aceitunas en la aldea de Asira al-Qibliya, al sur de la ciudad de Nablus el 3 de octubre de 2026. AFP, Jaafar Ashtiyeh.

Durante las últimas semanas, y antes del inicio de la temporada de cosecha de aceitunas en Cisjordania, la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos y de las Aldeas Amenazadas documentó una serie de hechos perpetrados por bandas de colonos y por el Ejército israelí contra la población civil y las tierras agrícolas palestinas. Estos hechos afectaron a los árboles, las tierras agrícolas y los cultivos. Entre ellos se registraron el arranque de olivos y la nivelación de terrenos, la emisión de órdenes militares destinadas a eliminar árboles y cubierta vegetal, el robo de frutos y la destrucción de árboles, la introducción de ganado en tierras agrícolas, así como agresiones contra agricultores y restricciones de acceso a sus tierras. Estos incidentes coincidieron c...

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Publicado en: Edición 2138 Mundo
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