Cisjordania bajo acecho

Durante las últimas semanas, y antes del inicio de la temporada de cosecha de aceitunas en Cisjordania, la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos y de las Aldeas Amenazadas documentó una serie de hechos perpetrados por bandas de colonos y por el Ejército israelí contra la población civil y las tierras agrícolas palestinas. Estos hechos afectaron a los árboles, las tierras agrícolas y los cultivos. Entre ellos se registraron el arranque de olivos y la nivelación de terrenos, la emisión de órdenes militares destinadas a eliminar árboles y cubierta vegetal, el robo de frutos y la destrucción de árboles, la introducción de ganado en tierras agrícolas, así como agresiones contra agricultores y restricciones de acceso a sus tierras. Estos incidentes coincidieron c...
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