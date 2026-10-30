Con frío y en el cine

Entre el 16 y el 18 de octubre, el Argentino Hotel volvió a convertirse en una gran casa del cine. La 23.a edición del Festival Internacional Piriápolis de Película reunió más de 50 producciones audiovisuales, invitados nacionales e internacionales, charlas, homenajes y una competencia iberoamericana de cortometrajes. La programación combinó estrenos recientes con obras que forman parte de la memoria cinematográfica de la región. Uno de los momentos destacados fue el homenaje al argentino Carlos Sorín con la proyección de Historias mínimas, que está próxima a cumplir 25 años. También se celebraron los 30 años de Moebius, de Gustavo Mosquera, quien estuvo allí para presentar la película. Estrenada en 1996, esta singular obra de ciencia ficción argentina continúa sorprendiendo por su explora...
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