Con ventana a un continente

Apenas abierto el sitio web Angelrama.uy, comparece una cita de Real de Azúa que remata con la recordada línea: «Se sospecha que no duerme nunca, se decía en Marcha […]». Inmediatamente después, hay otras que aclaran que en la web se «incluye una edición de las obras de Ángel Rama, de acuerdo a la organización de la cronología y bibliografía realizada por Carina Blixen y Álvaro Barros-Lémez en 1986, y se apoya sobre el material de su archivo». Consultada Amparo Rama, hija de Ángel y responsable del sitio, por la idea de su origen y cometido, cuenta a Brecha que se trata de «una idea que tengo presente desde hace tiempo, no en ocasión de su centenario, sino por la necesidad de que su archivo fuera de uso público». «Estuvo de visita en Montevideo, hace un par de años, Carlos Aguirre, profeso...