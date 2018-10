Conjuros contra la muerte

En el marco del Festival Internacional de Literatura Filba, Brecha conversó con el gran poeta chileno.

—¿Cómo llegó la poesía a tu vida?

—Yo estaba en el colegio y ya me gustaba escribir, escribía unos poemas horribles, pero me gustaba escribir. Luego empecé a estudiar ingeniería –nunca estudié letras–, pero me empezó a apasionar la poesía. Leía a Neruda, me ponía a escribir y me salía igualito a Neruda; estaba con el problema de encontrar una voz poética, tendría unos 19 años. Después vino el golpe de Estado, y la escritura pasó de ser pasión a ser un acto desesperado, de supervivencia, algo que hacer para no enloquecerme. El golpe fue una experiencia dramática, absolutamente traumatizante. Yo estuve preso en Valparaíso, me capturaron el mismo día del golpe, en la mañana. No volví a...