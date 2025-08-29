Contener multitudes

Después de reparar en unas promociones para un club de matemática y unas clases de baile en la cartelería del bachillerato, la cámara entra a un salón donde un joven recita, ayudándose de su teléfono, unas estrofas del Canto de mí mismo, de Walt Whitman, hasta que concluye: «Soy inmenso y contengo multitudes».

Expuesta frente a sus compañeros, la lectura de pronto se interrumpe y las palabras del poeta múltiple quedan atrás: a la noticia de un terremoto que afecta severamente California, se suma el de otro accidente climatológico que arrasa la Tierra en forma de erupciones volcánicas y tsunamis. A pesar de la lejanía de todo eso, al momento de verificar el desastre, el profesor de la clase –y todos sus alumnos– pierde el acceso a internet sin explicación alguna. El universo se está disolvi...