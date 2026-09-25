Control de cambios

Antes de que el caso adquiriera tintes políticos, llamó la atención la inmediatez de su resolución. Pasó solamente un día entre la detención policial de cuatro personas en tres allanamientos –en los que se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, drogas, armas y municiones– y la conclusión de la investigación judicial, a cargo de la fiscal de estupefacientes Angelita Romano, con la condena de tres de los detenidos a través de un acuerdo abreviado y la absolución del cuarto implicado. En la operación Trazador se encontraron 141 quilos y medio de pasta base y 124 quilos de cocaína (valuados en más de 2 millones de dólares), más de 3 millones de pesos en efectivo y 42.564 dólares, también en efectivo, una máquina de contar billetes, 236 municiones para fusiles AK-47, dos pistolas Glock...
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