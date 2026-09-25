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Puja entre la policía y la fiscalía por investigación de lavado ligada a asesores blancos

Control de cambios

Abril Mederos
25 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La resolución judicial derivada de la operación Trazador –una millonaria incautación de drogas y dinero en la que se comprobaron delitos de lavado de activos– no conforma a la Policía Nacional, que busca nuevos elementos que permitan retomar la investigación, bajo la sospecha de un esquema de lavado que involucra a varias casas de cambio en Montevideo. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Brecha, que cuestionan el accionar de la fiscal a cargo del caso, Angelita Romano.

Jorge Gandini en conferencia por vinculación de la casa de cambio de su esposa en operaciones de un narcotraficante, el 22 de setiembre. Magdalena Gutiérrez.

Antes de que el caso adquiriera tintes políticos, llamó la atención la inmediatez de su resolución. Pasó solamente un día entre la detención policial de cuatro personas en tres allanamientos –en los que se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, drogas, armas y municiones– y la conclusión de la investigación judicial, a cargo de la fiscal de estupefacientes Angelita Romano, con la condena de tres de los detenidos a través de un acuerdo abreviado y la absolución del cuarto implicado. En la operación Trazador se encontraron 141 quilos y medio de pasta base y 124 quilos de cocaína (valuados en más de 2 millones de dólares), más de 3 millones de pesos en efectivo y 42.564 dólares, también en efectivo, una máquina de contar billetes, 236 municiones para fusiles AK-47, dos pistolas Glock...

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Publicado en: Edición 2131 Uruguay
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