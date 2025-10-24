Corazón en mano

El videoclip de «Cintura» fue lo primero que Lucía Romero, música uruguaya, nos dejó ver y escuchar de su segundo álbum, Magia pagana. En ese adelanto, suena una música emotiva, energética y bailable –y, sin embargo, la imagen es la de una Lucía tranquila, pensante, manejando un auto y tarareando la canción, banda sonora de un viaje que, en este caso, va de Montevideo a la costa–. «Hoy en día todo es muy explícito y los recursos pasan por agregar más de lo mismo para evidenciar el mensaje. Uno puede estar disfrutando en calma. El disco tiene desde algo subterráneo hasta algo más volátil. Me gusta cuando veo una película o leo un libro y los personajes no muestran todo linealmente», cuenta a Brecha.

Si bien su música pertenece al género de la canción, forma predominante en Uruguay, no podrí...