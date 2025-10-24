Corazón en mano - Semanario Brecha
Magia pagana, de Lucía Romero, en la Hugo Balzo

Corazón en mano

Santiago Bogacz  
24 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

A comienzos de abril, Lucía Romero lanzó su segundo álbum, Magia pagana, una propuesta profunda y emotiva que será presentada el 27 de octubre en la sala Hugo Balzo.

Difusión, Alina Viera.

El videoclip de «Cintura» fue lo primero que Lucía Romero, música uruguaya, nos dejó ver y escuchar de su segundo álbum, Magia pagana. En ese adelanto, suena una música emotiva, energética y bailable –y, sin embargo, la imagen es la de una Lucía tranquila, pensante, manejando un auto y tarareando la canción, banda sonora de un viaje que, en este caso, va de Montevideo a la costa–. «Hoy en día todo es muy explícito y los recursos pasan por agregar más de lo mismo para evidenciar el mensaje. Uno puede estar disfrutando en calma. El disco tiene desde algo subterráneo hasta algo más volátil. Me gusta cuando veo una película o leo un libro y los personajes no muestran todo linealmente», cuenta a Brecha.
Publicado en: Cultura Edición 2083
Palabras clave:

