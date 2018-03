Cosas sencillas para gente complicada

El nuevo álbum de Buenos Muchachos, que será presentado el próximo 28 de abril en el Teatro de Verano, es una obra contundente que crece con cada nueva escucha. La banda mantiene su sello distintivo a la vez que explora nuevas dinámicas de sonido. Brecha conversó con el vocalista Pedro Dalton y el baterista José Nozar sobre este nuevo trabajo, los avatares de la banda a lo largo de 26 años, y el momento actual, que definen como el mejor de su carrera.

El nuevo disco de Buenos Muchachos no tiene nombre. Es el octavo de una discografía que hoy los ubica en un lugar a mitad de camino entre el under y la masividad. A lo largo de 26 años de carrera, entre otras cosas, Buenos Muchachos se ha ganado ese lugar –posiblemente también lo haya creado– en el que ya no hace falta ponerle palabras a l...