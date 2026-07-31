Criollo siempre - Semanario Brecha
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Con Fernando Cabrera

Criollo siempre

Mateo Magnone Hugo
31 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

MonTresvideo y Baldío fueron las bandas en las que Fernando Cabrera se asentó como cantautor, algo que luego seguiría profundizando durante su carrera solista, una que ya lleva más de cuatro décadas. Ambos proyectos publicaron un LP homónimo: MonTresvideo en 1981 y Baldío en 1983. En estos días, el sello Ayuí reedita, en forma digital, el primero, mientras que la editorial Estuario publica Baldío en su colección Discos, libro a cargo de Luis Fernando Iglesias. De todo ello conversó Brecha con Fernando.

Fernando Cabrera. Mauricio Zina.

—En un mismo mes volvieron MonTresvideo y Baldío. ¿Qué te pasa a vos con todo este movimiento? —Pasa que se me vienen muchísimos recuerdos juntos, de dos etapas a las que siento muy importantes. Fueron cinco años con MonTresvideo y dos, posteriores, con Baldío, antes de entrar en mi etapa solista. Todo esto remueve mucho, me hace pensar cosas sobre la música que hacíamos, en qué momento estábamos, en qué etapa, cómo estaba yo entonces. Pero también pienso en lo humano: quienes ya hemos vivido unos cuantos años tendemos a valorar más esas etapas iniciales –la infancia, la adolescencia, la juventud–, que son las etapas de la vida que más te marcan, cuando más se crean amistades y cuando los amores calan más hondo. Y las experiencias musicales son imposibles de desligar de las emocionales. Ta...

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Publicado en: Edición 2123 Uruguay
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