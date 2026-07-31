Criollo siempre

—En un mismo mes volvieron MonTresvideo y Baldío. ¿Qué te pasa a vos con todo este movimiento? —Pasa que se me vienen muchísimos recuerdos juntos, de dos etapas a las que siento muy importantes. Fueron cinco años con MonTresvideo y dos, posteriores, con Baldío, antes de entrar en mi etapa solista. Todo esto remueve mucho, me hace pensar cosas sobre la música que hacíamos, en qué momento estábamos, en qué etapa, cómo estaba yo entonces. Pero también pienso en lo humano: quienes ya hemos vivido unos cuantos años tendemos a valorar más esas etapas iniciales –la infancia, la adolescencia, la juventud–, que son las etapas de la vida que más te marcan, cuando más se crean amistades y cuando los amores calan más hondo. Y las experiencias musicales son imposibles de desligar de las emocionales. Ta...