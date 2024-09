Rumbo al norte

«Mantenete a salvo, por favor.» Desde la semana pasada, Salma recibe a diario este mensaje de sus parientes en el exterior, parte de la extendida diáspora libanesa. En Beirut, donde vive, el 17 y el 18 de setiembre miles de personas fueron afectadas por dos atentados israelíes contra los dispositivos de comunicación de Hezbolá que dejaron en todo Líbano más de 3.500 heridos y 42 muertos, entre ellos dos niños y otros civiles. Hasta Beirut, más de 80 quilómetros al norte de la zona fronteriza con Israel, ha llegado desde este lunes la campaña de bombardeos masivos israelíes que, al cierre de esta edición, ya había matado a más de 680 personas y herido a más de 2.500. Beirut ya había sido golpeada desde el aire el viernes 20, cuando un bombardeo de «precisión» mató a 30 civiles junto a un alto comandante de Hezbolá.

Mientras los aviones de Israel descargaban sus bombas en los cuatro costados de su vecino del norte, el primer ministro Benjamin Netanyahu envió un mensaje televisado a los ciudadanos del país bajo ataque: «Nuestra guerra no es contra ustedes. Es contra Hezbolá», enfatizó. De acuerdo a la prensa internacional, la mayoría de los afectados por la campaña aérea tanto en términos de vidas como de infraestructura son civiles, pero esto no parece contradecir la lógica del mandatario israelí en su mensaje a los libaneses: «Hezbolá les ha puesto cohetes en sus salas de estar y misiles en sus garajes. Para defender a nuestro pueblo de los ataques de Hezbolá, debemos eliminar esas armas». Las bombas israelíes no han discriminado entre las diferentes comunidades que se comparten Líbano: aunque arrojadas sobre todo en poblados de mayoría chií, donde Hezbolá tiene su base social más fuerte, han llovido también sobre pueblos cristianos como Kartaba, Mairuba o Ehmej, una localidad donde varios de sus habitantes afirmaron este lunes al matutino L’Orient-Le Jour que Hezbolá no estaba desarrollando actividad militar alguna. El jueves, los libaneses desplazados por estos ataques sumaban 90 mil, una cifra que viene a sumarse a los 100 mil que habían tenido que abandonar sus casas desde el 8 de octubre, cuando comenzó el intercambio de proyectiles entre Hezbolá e Israel en la frontera, que en Israel ha dejado 60 mil desplazados, según cifras oficiales.

Entre los mensajes del exterior que le enviaron en los últimos días, a Salma aún no le llegó ninguno como el recibido por sus primos, el lunes, en un árabe de dudosa ortografía: «Si estás en un edificio con armas de Hezbolá, alejate de tu pueblo hasta nuevo aviso». Según la agencia de telecomunicaciones libanesa, unas 80 mil personas en todo el país recibieron ese día SMS y llamadas telefónicas con mensajes de ese tipo. Entre ellas, el ministro de Información, Ziad Makary.

Este miércoles, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, dijo que los suyos ya llevaban atacados, en tres días de campaña aérea, más de 2 mil objetivos en todo Líbano. Cuando Salma recibe los mensajes de sus familiares pidiéndole que se mantenga en un lugar seguro, mira la pantalla y asiente con una expresión resignada: ¿dónde está ese lugar?

Israel reitera desde hace meses que sufre una agresión unilateral y no provocada a manos de Hezbolá, la poderosa organización armada chií libanesa que surgió a partir de las primeras invasiones israelíes en Líbano, en 1979 y 1982. Tel Aviv reclama que la organización armada cese sus ataques con misiles y se retire al norte del río Litani, en cumplimiento de lo acordado en Naciones Unidas tras la quinta y hasta ahora última invasión israelí a su vecino del norte, en 2006. Según analistas internacionales, libaneses e israelíes incluidos, ni Hezbolá ni Israel han respetado ese pacto en los 18 años que han pasado desde su aprobación. Hezbolá, además, insiste en que sus disparos hacia Israel son en solidaridad con la resistencia palestina y que cesará sus ataques de inmediato apenas exista un alto el fuego en Gaza.

Al cierre de esta edición, Netanyahu acababa de rechazar una propuesta de tregua entre Hezbolá e Israel ofrecida por Francia y Estados Unidos: «Se trata de una propuesta a la que el primer ministro ni siquiera ha respondido», ha dicho la oficina del mandatario, luego que la Casa Blanca y el Elíseo plantearan la posibilidad de una tregua de 21 días. En la víspera, el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, se había dirigido a las tropas israelíes desplegadas en la frontera norte, que en las últimas horas han sido reforzadas con batallones adicionales. Según afirmó, la ola de ataques aéreos de esta semana está diseñada para «preparar el terreno para su posible entrada y continuar así degradando a Hezbolá». El mismo día, mientras las bombas caían sobre Líbano, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, había dicho que «Israel tiene un problema legítimo» con Hezbolá. «Israel, comprensible y legítimamente, quiere un entorno seguro», explicó, y luego dijo que «la mejor manera» de resolverlo era «a través de la diplomacia».