Cruzando la calle

El 27 de setiembre pasado, a los 50 años y un día de su lanzamiento, en 1969, Apple Corps lanzó una reedición de lujo del histórico disco “Abbey Road”, de The Beatles, que suele ser considerado el canto de cisne de la banda, disuelta pocos meses después.

Este disco tiene

un estatuto medio extraño. Para empezar: es el último, pero no exactamente. Let

It Be se editó después, en mayo de 1970. Y, si bien es cierto que la mayor

parte de Let It Be fue grabada antes que Abbey Road, todo el

componente producido por Phil Spector se hizo después (eso incluye la mezcla y

las orquestaciones de algunas canciones). Y no fue sólo la intervención de

Spector, hecha, al parecer, a escondidas de McCartney. La canción “I Me Mine”,

de Let It Be, fue íntegramente grabada por los Beatles (George, Paul y

Ring...