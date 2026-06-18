Cuando cae la autoficción

Mónica (Aitana Sánchez-Gijón), la primera y mejor lectora de los borradores de Raúl (Leonardo Sbaraglia), le recomienda mantener la primera mitad de su más reciente manuscrito y prescindir enteramente de la segunda. Para ella, antes de que ocurra el punto de giro a la mitad, el guión sugiere un filme menor, pero, «como también valoramos las películas menores de Bergman y Fellini», no por ello será menos apreciable. La sugerencia proviene, en parte, de que Raúl ha abusado de la intimidad de Mónica: aunque ella diagnostica desbalances en la narrativa, de lo que lo acusa, en rigor, es de expropiar la confidencia dolorosa de Elena, un ser querido. Ante la devolución de Mónica, Raúl se indigna: en el contexto competitivo del mercado internacional, su nueva película no puede resignarse a descans...
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