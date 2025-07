Cuando la ficción es la parte creíble de la historia

Me encontraba instalado en el sillón de una sala de espera y de golpe entró Beatriz Salomón, con medias de red y un tapado de piel.

—Llamaron de semanario Brecha para usted. Quieren que escriba algo acerca de la serie de Menem.

—¿Menem?

—Sí. El gobernador de La Rioja.

—Ya sé quién es Menem. Pero ¿una serie? Momento. Ese tapado me suena conocido.

—Me lo prestó Gra Borges o Su Giménez. ¿O fue Graciela Alfano? No me acuerdo.

—¿Pero no es el mismo que usó María Julia en la famosa tapa de Noticias?

—¿La hija de Alsogaray? Ni idea.

—¿En qué año estamos?

—En 1987, claro.

—¡Todavía no cerró Pumper Nic! ¡Estamos a tiempo de evitar el desastre!

Salí de la oficina y corrí por el medio de la 9 de Julio gritando: «¡El fin se acerca! ¡Voten a Cafiero, o al facho de Angeloz igual! ¡Al Turco nooo!». La mu...