Cuerpos deconstruidos

—¿Por qué te interesaste en acercarte al teatro?

—Conocí el teatro en sexto año del bachillerato artístico, ahí encontré un lugar en el que podía concretar ciertos universos que tenía en mente, porque el audiovisual tenía otros costos. El teatro podía hacerlo artesanalmente, aquí y ahora, en un presente.

—Tu mirada es bastante global y abordás varios roles.

—Me interesa trabajar una lógica transdisciplinar. No siento que sea una persona de teatro. No me gustan los edificios teatrales, encerrarme adentro de un teatro y que todo suceda ahí, porque vivimos dentro de una ficción, nuestros avatares virtuales son ficción. Así que me interesan un montón de plataformas de creación, el audiovisual, el contenido transmedia, crear ficción para redes sociales.

—Tenés solo 23 años, pero em...