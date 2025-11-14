Cuotas políticas

La arremetida fue furibunda. La oposición cuestionó con dureza la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) tras el dictamen que estableció que no existe incompatibilidad ni falta ética en que Álvaro Danza ejerza como médico en el ámbito privado al mismo tiempo que preside la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Se dijo que la JUTEP hizo primar «lo político por sobre lo jurídico», que se «dañó la institucionalidad» del país, que fue un golpe a la democracia, que la resolución es propia de «un gobierno totalitario» (véase «Danzan las horas», Brecha, 7-XI-2025).
El tono beligerante devino en acciones concretas: la oposición decidió interpelar al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía –la instancia será el 10 y 11 de diciembre, y estará ...
