Oficialismo y oposición buscan cambios estructurales en la JUTEP

Cuotas políticas

Mauricio Pérez
14 noviembre, 2025
El dictamen favorable al presidente de ASSE, Álvaro Danza, puso a la JUTEP en el centro del debate político. La oposición criticó con dureza la resolución, con pedidos de renuncia y de cambios estructurales en su integración. Desde el oficialismo, en tanto, respaldaron a los jerarcas, aunque también perciben la necesidad de cambios. En medio de la disputa queda un organismo que rápidamente perdió el prestigio que le costó ganarse.

La oposición anuncia interpelación al ministro de Educación, José Carlos Mahía, por actuación de la JUTEP, el 29 de octubre. Focouy, Dante Fernández.

La arremetida fue furibunda. La oposición cuestionó con dureza la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) tras el dictamen que estableció que no existe incompatibilidad ni falta ética en que Álvaro Danza ejerza como médico en el ámbito privado al mismo tiempo que preside la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Se dijo que la JUTEP hizo primar «lo político por sobre lo jurídico», que se «dañó la institucionalidad» del país, que fue un golpe a la democracia, que la resolución es propia de «un gobierno totalitario» (véase «Danzan las horas», Brecha, 7-XI-2025).
El tono beligerante devino en acciones concretas: la oposición decidió interpelar al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía –la instancia será el 10 y 11 de diciembre, y estará ...

