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El trabajo de los interruptores de violencia en barrios de Montevideo

«Curar» la violencia

Camilo Salvetti
22 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Hace dos años, el Ministerio del Interior lanzó el programa Barrios sin Violencia, basado en el modelo que entiende la violencia como un fenómeno epidemiológico, que se contagia y se reproduce. Los llamados interruptores son quienes actúan para cortar o prevenir la expansión en algunos barrios de Montevideo. Las autoridades afirman que, en 2025, se superó la meta esperada de «interrupciones» y se enfocan en un «estudio de impacto» antes de renovar el plan piloto por un año y evaluar si es posible extenderlo.

Facebook de ONG Vida Nueva.

En 1997, Wilson Brun se agarró a tiros con otra persona. Estaba preso en Santiago Vázquez por rapiña y se encontraba en una salida transitoria. «Me iba a fugar, no iba a volver a la cárcel», le contó a Brecha. Volvió a su casa y, en el momento en el que se daba un saque de cocaína, su esposa abrió la puerta, sacudió la cabeza y se fue. «Dije: “Bueno, no puedo vivir más así”. Ya estaba queriendo cambiar, ya no quería vivir la vida que estaba llevando», recordó. «Al final no me fugué, me fui para la cárcel. Cuando al otro día salgo, fui a buscar a otro pibe que conocía, que estaba yendo a la iglesia y eso…» Según recuerda, le dijo: «Yo estoy podrido de esto, quiero empezar a ayudar a los pibes, y me dice: “¿Por qué no vas a la iglesia?”». Desde allí, pasó a «robar para Cristo» y a «drogarse ...

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Publicado en: Edición 2113 Uruguay
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