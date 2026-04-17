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La estrategia nacional de seguridad y los desafíos de su implementación

Dar al blanco

Luciano Costabel Abril Mederos
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Con una apuesta de largo plazo e intervenciones basadas en evidencia, el gobierno busca un cambio en la política de seguridad que logre torcer la dinámica delictiva actual. Su eficacia dependerá de cómo se traduzcan en la práctica tales medidas, afirmó al semanario el criminólogo Nicolás Trajtenberg, coautor de un estudio que sirvió como insumo para el plan del Ministerio del Interior. Algunos desafíos ya emergieron esta semana, con el retroceso del Ejecutivo en su propuesta de reincorporar la libertad anticipada para algunos delitos.

Cámaras corporales usadas por los efectivos policiales. Focouy, Gastón Britos

Amediados de esta semana, un repartidor de Pedidos Ya, inmigrante, fue asesinado en plena calle. El motivo: una típica discusión de las calles montevideanas. Pocos episodios pueden concentrar de manera tan patente las capas superpuestas de violencia que signan la cotidianidad de la sociedad uruguaya: allí están la precariedad laboral, la siniestralidad vial, el malhumor en el tránsito, quizás el machismo, quizás la xenofobia. El hecho quedó filmado y el agresor fue rápidamente capturado. Su destino será la cárcel, donde se sumará a los más de 16 mil presos que hoy integran el sistema penitenciario. El homicidio es la forma extrema de un fenómeno más amplio que abarca múltiples dimensiones y modalidades delictivas y prácticas violentas. Por eso, abordar un problema tan complejo como el de l...

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Publicado en: Edición 2108 Uruguay
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