De nuevo a la calle

Bajo la consigna «Sin educación pública no hay futuro», los estudiantes y los sindicatos de la enseñanza se movilizarán hoy a la tarde en el Centro de Montevideo –con tapabocas y distanciamiento físico sostenido de por medio– en reclamo del 6 por ciento del producto bruto interno para la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República (Udelar) y de un 1 por ciento para investigación, innovación y desarrollo.

En el presupuesto que delinea en conjunto con el equipo económico, el presidente, Luis Lacalle Pou, prevé un recorte presupuestal de entre un 15 y un 20 por ciento para la Udelar (véase «La sutil apuesta al conocimiento», Brecha, 17-VII-20). Por tal razón, la Intergremial de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) aprovechó la visita del mandatario ocurrida este miércoles para entregarle una carta en la que le expresan rechazar «enfáticamente las políticas de recorte presupuestal a las áreas de investigación, innovación y educación tanto efectivas como anunciadas».

La Intergremial agrega que con la emergencia sanitaria por el coronavirus «ha quedado demostrado el rol que nuestra comunidad universitaria está dispuesta a ocupar cada vez que se requiera de ella, incluso antes de que se la convoque». «Los resultados de las inversiones en educación, investigación e innovación están a la vista. Uruguay tiene una comunidad de profesionales, investigadores, docentes, funcionarios y estudiantes sobresalientes y socialmente comprometidos de quienes puede sentirse profundamente orgulloso», añade el escrito.

Finalmente los firmantes subrayan que acompañan la propuesta presupuestal que el Consejo Directivo Central de la Udelar definió para «no renunciar al futuro de Uruguay asociado a la democratización del conocimiento avanzado». Esa propuesta plantea un paulatino aumento presupuestal que terminaría llegando a ser un 49 por ciento superior al monto actual (véase El País, 26-VII-20). Pero el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, no cree que sea posible: «Es muy difícil de que [el pedido] pueda ser cumplido en este momento», dijo, tras comparecer el pasado lunes en la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

Por su parte, el secretario de Asuntos Gremiales de la Federación de Estudiantes Universitarios, Mauro Conti, comentó a Brecha que el recorte presupuestal previsto es un «ataque a la educación pública y a la democracia». «Esto afectará a las capacidades de investigación científica, a la soberanía que puede llegar a tener nuestro país. Y, también, a la posibilidad de acceso democrático de las personas a la educación. Esto seguirá aumentando la brecha entre ricos y pobres en el marco del acceso a la educación», puntualizó. En caso de que se concrete el retaceo de recursos a la Udelar, los estudiantes no descartan movilizaciones masivas en coordinación con la Intersocial.

EXCUSAS

Tras las quejas que recibió el gobierno por exceptuar del ahorro de un 15 por ciento a todas las entidades científicas menos a la Udelar, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, coincidieron en que la Universidad tiene un presupuesto «grande», que le permite generar ahorros. Alfie arguyó además que «en los últimos años no ha aumentado el número de egresados» y que por eso le destinarán menos dinero a la Udelar. «Sí ha aumentado el presupuesto y no el número de egresados, lo cual quiere decir que el costo por egresado está aumentando», añadió (Telemundo, 10-VIII-20). No obstante, esto parece no ser cierto.

Según un informe de la rectoría de la Udelar, desde 2007 hasta 2018, último año para el que hay datos, los egresos de grado aumentaron –con oscilaciones– de 4.564 a 6.065. Los egresos de posgrado aumentaron de forma constante; de 2007 a 2017 pasaron de 623 a 1.652 (véase El Observador, 11-VIII-20).

Rodrigo Arim, rector de la Udelar, indicó que las expresiones de los jerarcas fueron «desafortunadas» y que desconocen la realidad. «El presupuesto de la Udelar es cualquier cosa menos grande», respondió el martes a los colegas de Carve.