La derrota por paliza del presidente Macri con Alberto Fernández no sólo lo dejó casi fuera de carrera para las presidenciales de octubre, sino que produjo un tembladeral económico-financiero del que no logra salir. Las medidas anunciadas de apuro no convencen ni a empresarios ni a opositores.

El presidente Mauricio Macri llamó al ganador de las elecciones primarias, Alberto Fernández,

en la tarde del miércoles 14, y debió reconocer luego la posibilidad de una “eventual

alternancia en el poder”. La tímida sugerencia de Macri adquiere un nuevo

significado a la luz de lo dicho a Brecha por fuentes en la dirigencia

del Frente de Todos, que afirman que los equipos técnicos del gobierno y del

candidato kirchnerista ya acordaron reuniones periódicas de cara a una

transición ordenada el 10 de...