De todas partes viene

La búsqueda artística de Marianella Morena con Irrumpe Zelmar, la que eligió como leitmotiv de su proyecto, se resume en las palabras: «No he muerto. He vuelto. Elijo la calle. Elijo mayo. Elijo a los artistas para volver». Para el teórico brasilero André Carreira, el llamado teatro de invasión es aquel que irrumpe en el flujo de la calle incorporando en la propia dramaturgia al espacio urbano en donde esta operará. Para el caso de esta intervención, la directora Marianella Morena eligió varios puntos políticamente significativos de Montevideo en los que el líder político (representado por las actrices María Mendive y Mané Pérez, y el músico Martín Buscaglia) se sirve de un mismo texto –con las variantes expresivas que le otorgan los tres intérpretes–, acompañado de un coro de diez actrice...
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