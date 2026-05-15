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Irrumpe Zelmar, una intervención callejera

De todas partes viene

Ana Laura Barrios
15 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Son pocos los políticos de la estirpe de Zelmar Michelini, de los que cosechan esa clase de respeto plural, casi unánime. A cinco días del 20 de mayo y como homenaje a su figura a 50 años de su asesinato, se estrena Irrumpe Zelmar, una performance callejera dirigida por Marianella Morena que busca rescatar su legado a través de un trabajo que mixtura varios materiales.

Mané Pérez en Irrumpe Zelmar. Difusión, Victoria Drandich.

La búsqueda artística de Marianella Morena con Irrumpe Zelmar, la que eligió como leitmotiv de su proyecto, se resume en las palabras: «No he muerto. He vuelto. Elijo la calle. Elijo mayo. Elijo a los artistas para volver». Para el teórico brasilero André Carreira, el llamado teatro de invasión es aquel que irrumpe en el flujo de la calle incorporando en la propia dramaturgia al espacio urbano en donde esta operará. Para el caso de esta intervención, la directora Marianella Morena eligió varios puntos políticamente significativos de Montevideo en los que el líder político (representado por las actrices María Mendive y Mané Pérez, y el músico Martín Buscaglia) se sirve de un mismo texto –con las variantes expresivas que le otorgan los tres intérpretes–, acompañado de un coro de diez actrice...

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Publicado en: Edición 2112 Uruguay
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