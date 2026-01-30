Decir sin pedir permiso - Semanario Brecha
Carnaval, censura y lectura de la realidad

Decir sin pedir permiso

Martín Cedrés
30 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La reciente polémica en torno al libreto de la murga Doña Bastarda para el Carnaval 2026 volvió a encender un debate incómodo: qué pasa cuando la ironía se lee sin contexto y el Carnaval es juzgado con criterios de extrema literalidad. Aunque la censura no prosperó, el hecho no debe ser visto como un episodio aislado.

Murga Queso Magro en el Desfile Inaugural de Carnaval por Avenida 18 de Julio, el 22 de enero. Maite Apesetche.

Como se sabe, la pasada semana el libreto de Doña Bastarda fue declarado no apto para todo público por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), luego de que pasara por la revisión de una de las calificadoras de la institución. El suceso trajo reminiscencias a un pasado oscuro, cuando los censores cercenaban fragmentos de los espectáculos del Carnaval o dejaban sin la posibilidad de expresarse a los letristas de los conjuntos. Durante la dictadura, existía la instancia en la que el censor comunicaba a los conjuntos qué fragmentos del espectáculo debían ser modificados, habilitando de esta manera la negociación que permitía continuar participando del Carnaval; en este caso, esa posibilidad se encontraba vetada, debido a que solamente se comunicó vía mail la decisión de declara...

Publicado en: Cultura Edición 2097
