Dejame en alguna parte - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Deliver Me from Nowhere, primera biopic de Bruce Springsteen

Dejame en alguna parte

Felipe Reyes
14 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

Aunque con aspiraciones de poder ser una película biográfica en Netflix con una temporada en la N de Nebraska, al director del apellido de un personaje de Twin Peaks le gusta el drama y el casting que proviene de las plataformas. No va en búsqueda del tiempo perdido y es muy específico en lo que quiere contar en esta primera biopelícula del Jefe.

Fotograma de la película.

Nunca nos dice el día que nace o en qué día compra su primera guitarra eléctrica. Con alguna fortuna no más grande que la de un niño cuando llega el Ratón Pérez, cambia un bate de béisbol por una guitarra eléctrica Fender que sigue de gira, se luce en recitales y da testimonios en late shows, lugar en donde toda esta historia de llorá donde quieras sucede. En eso, el título original de la película funciona: al director que contrata al cocinero de El Oso para cantante –Jeremy Allen White–, y al mánager de este –Jeremy Strong (una sola vez la J de Jon le llama Brucie al Jefe)–, le gusta el drama por el drama, pero eso no es casualidad: hay un libro de Warren Zanes que presta el título al filme y las páginas al guion, que va directo a los días de sentirse triste, esos en los que el protagonis...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2086
Palabras clave:

Artículos relacionados